Hurlingham: les desvalijaron la casa y le robaron hasta la comida del cumpleaños de la hija

Según comentaron los dueños, había cámaras de seguridad, pero los delincuentes cortaron la luz de la casa para que no llegue la señal. La denuncia fue realizada y se buscó imágenes en otros lugares, pero por el momento no hay indicios.

Los dueños de casa, quienes no se encontraba en el lugar, fueron alertados por vecinos, quienes se percataron de que uno de los pilares estaba caído y la puerta semi abierta. Ante esta situación, dieron aviso y la familia pidió que revisaran el inmueble.