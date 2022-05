Pirillo presentó su segunda obra, “Simón Bolívar en el infierno de Dante”, en la Feria del Libro

“El outsider es siempre una figura necesaria en la cultura, porque escapa a las limitaciones que impone el saber académico, pudiendo decir lo que quiere decir desde su perspectiva, sin tener que disculparse con nadie por ello, porque es libre. Miciades Peña es un ejemplo de ello en la historiografía local, como muchos otros capaces de escapar a las corrientes académicas y las modas culturales que las oprimen y condicionan”, agregó. “Siempre es bienvenido a la cultura el aire fresco de la libertad, el de aquellos que no le deben nada a ninguna estructura, aportando lo que nadie vio, reparó, hurgó y contó”, completó.

En un clima agradable, el autor expuso sus dos obras ante interesados lectores. El historiador Javier Rumbo, allí presente, sentenció: “Victorio Pirillo navega mares turbulentos entre la ficción literaria y el archivismo histórico. A lo primero le huyen siempre los historiadores, y a lo segundo los literatos. Pero él lo hace con estilo y elegancia, acomodando la pluma al tiempo histórico de su objeto, con enorme erudición y meticulosidad en la búsqueda de fuentes, historias y anécdotas que los historiadores desconocen o no reparan, pero que muestran siempre una parte de la realidad que no aparece en ninguna serie de datos”.