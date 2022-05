López Medrano pide “ficha limpia” en San Martín

El proyecto fue presentado por los concejales Ramiro Alonso López, Ignacio Do Rego y Javier Fernández. La iniciativa “Ficha limpia” cuenta con el apoyo de más de 400 mil personas que firmaron la petición en la plataforma Change.

El ex candidato a intendente de San Martín, Santiago López Medrano; y el diputado nacional, Cristian Ritondo, impulsan la iniciativa “Ficha limpia” en la provincia de Buenos Aires y en el Municipio de San Martín. Esta semana concejales del bloque Juntos por el Cambio San Martín presentaron el proyecto en el Concejo Deliberante.