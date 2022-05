El presidente Alberto Fernández entregó el crédito para vivienda número 50 mil de su gestión

A continuación, el presidente se trasladó al Monumento a los Héroes de Malvinas donde hizo entrega de ofrendas florales, acompañado por ex combatientes, en conmemoración de los 40 años del hundimiento del Crucero General Belgrano”. Allí, se entonó la marcha de las Malvinas y se descubrió una placa alusiva.

A su vez, el intendente de Ushuaia remarcó que “el verdadero federalismo es de recursos o no es” y agradeció “la decisión del gobierno nacional de volver a recuperar la capacidad de llegar a todos lados y anunciar cosas como las que estamos anunciando”.

El titular de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat recordó que “por primera vez en la historia de Argentina tenemos un ministerio que se ocupa del tema de la vivienda, por decisión del presidente”. “Con los créditos UVA no se hubieran podido construir todas estas viviendas, cambió el concepto de cómo financiar una vivienda también por decisión del presidente Alberto Fernández”, remarcó el ministro.

Por parte del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, se firmaron una serie de acuerdos para la entrega de mil créditos destinados a la construcción de viviendas de la línea “Casa propia” por 5800 millones de pesos; la generación de lotes con servicios por 1 millón 617 mil pesos; y la cesión de créditos para la edificación de unidades habitacionales para ex combatientes de Malvinas.

“Vamos a seguir trabajando para que cada argentino tenga su casa, esa es la tarea que tenemos”, agregó el jefe de Estado. Y concluyó: “La vivienda es un derecho humano, es tarea del Estado y no de ningún banco”.