Segundo Cernadas quiere “ficha limpia” en Tigre

En relación al proyecto, Segundo Cernadas fue enfático y remarcó: “No queremos que pase otra elección con candidatos en listas sábanas que deberían estar presos”. “Los vecinos están cansados de ver políticos privilegiados que no gestionan para el vecino, necesitamos gente honesta que trabaje en los problemas de Tigre”, añadió.

El proyecto, impulsado por el bloque Juntos, tiene como objetivo que ninguna persona condenada por corrupción pueda ejercer un cargo público en el distrito. Además, no sólo se refiere a los cargos electivos, sino también a los funcionarios designados por el Departamento Ejecutivo a cargo de secretarías, subsecretarías o direcciones del organigrama municipal.