David Zencich sufrió un ataque vandálico en Merlo

La frase más repetida por los vecinos, tanto en las redes sociales, como en las calles es “cada día hay más inseguridad”, o “ya no se puede salir ni a la esquina”. Reclamos de este estilo son moneda corriente y parecen no tener eco en el Ejecutivo municipal, pero sí en los medios de comunicación nacionales, que permanentemente están reflejando esta realidad.

“Este tipo de ataques puede provocar una desgracia. El llanto de mi hija es lo que más nos desesperó, ella se pegó un susto bárbaro”, señaló el edil, y aclaró que “por suerte no pasó nada de mayor gravedad”. Y siguió: “Mi objetivo es que esto que me sucedió se haga visible, para poder alertar a los vecinos, que las autoridades se ocupen y, también, exponer mi bronca e indignación.

La inseguridad pareciera no tener límites en Merlo, por el contrario, alcanza su punto máximo de crecimiento en los últimos días, según reflejan los vecinos en la zona. Tal es así que el concejal de Juntos por el Cambio, David Zencich, sufrió un violento ataque cuando circulaba con su camioneta en el puente que conforma la extensión del Camino del Buen Ayre y Antezana, de Merlo Norte.