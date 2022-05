Los intendentes del PRO se reunieron en La Plata y pidieron por la boleta única en la Provincia

“Creemos que es importante dar el debate sobre cómo reducimos el gasto público y la enorme erogación presupuestaria que conlleva el desarrollo de las elecciones. La boleta única no sólo transparenta el voto sino que genera un ahorro en las arcas del Estado que hoy podrían volcarse a atender las demandas de los vecinos”, manifestaron los jefes comunales.

También consideraron que “las necesidades de los vecinos no pueden esperar a 2023”. “No es momento de candidaturas, necesitamos poner la energía en generar un estado más ágil que dé respuestas, evitando la burocracia y discrecionalidad administrativa provincial para que avance la obra pública en los municipios”.

“En este contexto consideramos que debemos poner todo nuestro esfuerzo en dar respuestas a la gente. Estamos en presencia de un gobierno que no establece pautas claras que promuevan la inversión y el desarrollo. Todos los días este grupo de intendentes se levanta pensando en cómo generar propuestas que ayuden a sostener y generar empleo genuino” aseguraron los alcaldes del PRO.