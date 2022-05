AySA se consagró como ganadora de las Olimpíadas Sanitarias 2022

Por su parte, Christian Taylor sostuvo: “Es una gran satisfacción y alegría que volvamos a encontrarnos en esta casa, en AySA, para desarrollar esta actividad que es presencial, porque vienen los trabajadores sanitarios que tienen que practicar y que tienen que desarrollar sus habilidades. Y por sobre todo las cosas, que demuestran lo importante que es trabajar en equipo. Me parece que es algo que tenemos que aprender en Argentina todavía, y estos muchachos que están acá lo están demostrando, trabajar en equipo para lograr un objetivo”.

Desde el año 1988, equipos de trabajadores sanitarios participan de esta competencia organizada por la Water Environment Federation todos los años en Norteamérica. El ganador de esta edición organizada por la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental Argentina, como asociación miembro de la Water Environment Federation, tendrá un lugar reservado para participar en la final a realizarse en el mes de octubre de 2022 en New Orleans, donde más de 200 de los mejores trabajadores sanitarios del mundo se reunirán para demostrar sus conocimientos y habilidades.