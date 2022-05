Ariel Sujarchuk presentó, ante más de 90 empresarios, la edición 2022 del multievento de negocios Expo Escobar

“Expo Escobar demuestra que no solo somos un Estado recaudador, sino un Estado promotor que posiciona a nuestro distrito como el centro de mayor discusión de negocios de la Argentina. Por eso, este gran evento representa un modelo de gestión que apuesta al país y a la comunión con el sector privado en pos de escuchar los problemas, las necesidades, los proyectos y los sueños de los argentinos y argentinas”, aseguró Sujarchuk acompañado por el intendente interino Beto Ramil.

This site is protected by wp-copyrightpro.com