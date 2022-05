Noe Correa y Leo Nardini supervisaron el avance de obra del “Parque La Laguna”

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa, y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leo Nardini, recorrieron la obra del “Parque La Laguna”. El mismo se encuentra dentro del Predio Municipal, en el ex Batallón 601. La obra es llevada adelante entre el gobierno nacional y el Municipio.

