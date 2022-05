Represión en Moreno: Policía y el Municipio desalojaron con violencia a trabajadores de la Feria de Las Flores

“Acá hay familias que necesitan de estos puestos de verdad y que se quedaron sin el pan de cada día en el momento de mayor crisis. Nos sacaron la fuente de trabajo”, dice Lidia, que tiene 58 años y todos los fines de semana llegaba a la feria con un chango cargado de artículos varios para vender. “¿Ahora qué le vamos a dar de comer a nuestros hijos? ¿Tenemos que salir a robar? Con el puesto mantenía a mi familia, compraba mis remedios. Yo no tengo estudios, que hasta para barrer te piden. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir trabajo a mi edad?”, se pregunta la mujer.

Por su parte, los feriantes desmienten estos argumentos y reclaman permanecer en el lugar, el cual le da trabajo a más de 1500 familias. Asimismo, denuncian que nunca fueron censados y que el nuevo espacio no tendrá plazas para todos, y que los autorizados a trabajar allí sólo podrán hacerlo de manera rotativa, algunos fines de semana sí y otros no.

No obstante, la amenaza de desalojo comenzó a sonar desde lunes, y ante esos rumores, los feriantes realizaron un corte sobre la avenida Libertador que duró hasta este martes. Durante ese lapso, ningún funcionario municipal fue a atender su reclamo, señalaron.