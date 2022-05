Se lanzaron los cursos de capacitación para empleados municipales de Merlo

Daniel Lorea, en tanto, resaltó: “Para nosotros es un paso muy importante. Poder aplicar la experiencia desarrollada hasta ahora en el ámbito local, y en particular en un municipio como Merlo que ha mostrado tanto interés para capacitar a sus trabajadores y mejorar el servicio a la comunidad”.

“En Merlo tenemos un plantel de empleados maravilloso que trabajan con amor y dedicación. Darle la posibilidad a nuestros compañeros de poder formarse y tener la posibilidad de seguir creciendo en el estado me pone muy feliz”, Karina Menéndez.