San Fernando: Se presentó la temporada 2022 del Teatro Martinelli

La sala municipal regresó a sus funciones con un show de música, danza y humor de la compañía “Urraka”, junto a la participación al aire libre de artistas locales con performances circenses, estatuas vivientes, teatro y danza folklórica. El sábado 7 se presentará el comediante Martín Pugliese con un imperdible stand up de entrada gratuita, con reserva previa por e-mail a [email protected] o teléfono al 4746-4173.

