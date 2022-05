Inseguridad extrema: Arrastraron a una mujer e intentaron ahorcarla para robarle la cartera

La mujer estaba llevando a su sobrino de 7 años al colegio pasadas las 13 horas, cuando fue abordada por un hombre que le quiso robar la cartera. Ante la resistencia de la joven, el delincuente forcejeó, la tiró al piso, la arrastró en pos de hacerse con el botín y, al no poder, intentó ahorcarla con la correa de la cartera.

La inseguridad, una de las preocupaciones de los bonaerenses no da tregua. Ni las autoridades gubernamentales ni la Policía parecen poder dar respuesta a este flagelo. En algunos lugares del conurbano, los delincuentes parecen tener “zona liberada” para actuar, y su accionar e cada vez más violento.