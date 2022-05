San Fernando reconoció a las murgas participantes de la edición 2022 del Gran Corso Familiar

En tanto, Antonella, integrante de la murga “Los faraones”, agregó: “Gané este reconocimiento por la mejor murguera, y la verdad que no lo esperaba. Fue algo muy impactante para mí, porque no creí haber hecho algo en especial que llamara la atención de los jurados y de la gente, pero acá estoy y agradezco por esto. Soy de la percusión, dirijo los repiques, y fue realmente difícil enseñarles el ritmo a los más chicos, pero salió todo muy bien”.

“Hoy entregamos las premiaciones y reconocimientos a distintos murgueros, fantasías, estandartes y percusión, así que muy satisfechos por seguir trabajando año a año con todas las murgas que en el distrito están no sólo para el carnaval sino también realizan en todos los barrios un trabajo social, cultural y deportivo que, así que agradecemos una vez más por el acompañamiento a los murgueros, vecinas y vecinos que confían en todos los espectáculos que organiza el Municipio”, concluyó.