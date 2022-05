Julio Zamora y Daniel Scioli acompañaron los anuncios de inversión de la automotriz Volkswagen en Argentina

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y el embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, acompañaron los anuncios de inversión de la automotriz Volkswagen, radicada en General Pacheco. Los funcionarios recorrieron las instalaciones de la planta junto al presidente de la firma en Argentina, Thomas Owsianski; su presidente en Sudamérica, Pablo Di Si; y el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Nación, Ariel Schale. Se destinarán 250 millones de dólares para consolidar el proyecto de la pick up Amarok; instalar la primera línea de estampado en caliente de la industria local; y producir la moto Ducati en Córdoba.

