Reunión de gabinete: “La prioridad es la gestión y llevar soluciones a todos los argentinos y argentinas”, afirmó Manzur

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Taiana, destacó que el intercambio durante el encuentro fue “muy constructivo”. Y comentó que parte de lo conversado tuvo que ver con “los temas presupuestarios”. Afirmó en ese sentido: “Al no tener el presupuesto aprobado en el Congreso, tenemos que trabajar en un escenario para prepararnos, anticiparnos y lograr tener los recursos en tiempo y forma para poder continuar normalmente el desarrollo de la tarea de los distintos ministerios”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com