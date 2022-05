¿Fractura en el interbloque Cambiemos?: Ramón Lanús votó junto con el vecinalismo y el Frente de Todos

No obstante, cabe aclarar que el oficialismo, con 12 manos propias, y sin contar con el voto del díscolo Lanús, continúa controlando el Concejo Deliberante, ya que en las votaciones claves, y en caso de paridad, el desempate estará a cargo del presidente, el radical Martín Vázquez Pol, alineado al possismo.

En relación a esto, el concejal del Frente Renovador, Federico Meca, manifestó: “Resulta muy llamativo el quiebre del interbloque de Cambiemos, con uno de los concejales más cuestionados y denunciados por corrupción en el gobierno de Mauricio Macri como Ramón Lanús no acompañando a su bloque”.

Cabe señalar que Lanús no responde políticamente al máximo referente de Cambiemos en el distrito, el intendente Gustavo Posse. De hecho, en las elecciones legislativas del año pasado, lo enfrentó como primer candidato local de la boleta radical que encabezaba Facundo Manes. Si bien fue derrotado por amplio margen de votos, alcanzó el piso necesario para ocupar el lugar de la minoría -el quinto- en la lista de Juntos en los comicios generales, y por eso ingresó al Legislativo.

Al respecto, la presidenta del bloque Frente Renovador-Frente de Todos, la concejala Soledad ‘Pupi’ Durand precisó: “Queremos que las paradas estén pensadas en función de los vecinos y no en función de las empresas, por eso pedimos que se incluya información para los usuarios sobre recorridos, horarios e información útil, además de un diseño accesible para personas con movilidad reducida”. “Lamentablemente no todos los concejales estuvieron de acuerdo, algunos priorizaron sus relaciones con las empresas y con el Intendente en lugar de dar la cara para representar a los vecinos”, lanzó.