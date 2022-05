El gobernador Kicillof encabezó la entrega de escrituras sociales en Moreno

Desde la sede del Club Atlético Defensores de Moreno, Kicillof señaló: “Con la entrega de estas escrituras, estamos llevando adelante un acto reparador por parte del Estado y fortaleciendo los derechos de nuestros vecinos y vecinas”. “Avanzamos con estas políticas porque sabemos que hay miles de bonaerenses que todavía no cuentan con los títulos que certifican la propiedad sobre sus viviendas”, sostuvo, y agregó: “Esto impide el acceso a nuevos derechos y trae muchas dificultades en materia de acceso al crédito, el valor de las propiedades y su legado en beneficio de sus familias”.

