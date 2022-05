El gobernador Kicillof recorrió el Complejo Nuclear Atucha, en el partido de Zárate

En tanto, el ingeniero Antúnez hizo hincapié en que “con estas obras lo que se observa es la diferencia entre los proyectos que diseñan un plan y llevan adelante las acciones necesarias para desarrollarlo, y aquellos cuyo único objetivo ha sido pensar un esquema para no fortalecer el plan nuclear argentino”.

En ese marco, el gobernador señaló que “la construcción de Atucha III es uno de los proyectos más importantes para el Estado argentino y precisa de mucho financiamiento para llevar adelante una obra que supera los 8300 millones de dólares”. “Los contratos se interrumpieron porque hubo un gobierno que no pensó en el bienestar de la Argentina. Ahora tenemos la obligación de consolidar y poner en marcha estos proyectos sin dilaciones”, aseguró.