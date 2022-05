El gobierno de Escobar avanza con las obras de puesta en valor en la Plaza Sarmiento y el cementerio de Garín

“Estamos muy contentos de renovar la plaza del barrio Villa Angélica, que ya había inaugurado Ariel Sujarchuk en la primera gestión y que hoy tiene una segunda etapa. También supervisamos las reformas en el cementerio municipal, esas obras que muchas veces no se ven pero que requieren de una gran inversión para mantener un espacio importante vinculado con lo espiritual. Todo esto se suma a otras obras de infraestructura como las realizadas en las calles Arias, Misiones, Santiago del Estero y otras arterias que rodean a la plaza, además de la instalación de una garita de seguridad, la nueva placita en Arias y el Arroyo y muchas obras que durante los últimos años mejoraron notablemente la calidad de vida en todo el barrio”, explicó Ramil.

This site is protected by wp-copyrightpro.com