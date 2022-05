Alberto Fernández anunció el envío al Congreso del proyecto de ley para crear el Sistema Integral de Políticas de Cuidados

La iniciativa propone proteger a todas las personas que cuidan, sea de forma remunerada o no, y también a todas las que necesitan cuidados, niñas, niños y adolescentes, con prioridad hasta la edad de 5 años inclusive; personas de 60 años o más, cuando lo requieran; y personas con discapacidad.

En la actualidad, gran parte del trabajo de cuidados se realiza de forma invisibilizada y no remunerada. Además, contribuye a superar la división sexual del trabajo, que es la idea de que existen trabajos para mujeres y trabajos para varones y determina desigualdades en el acceso a derechos humanos fundamentales. Hoy, esta división hace que las mujeres y LGBTIQ+ se desarrollen en ámbitos mal pagos o precarizados y que sea sobre ellos que caiga en mayor medida la carga de cuidados.

En la pandemia, de acuerdo con el estudio sobre el impacto del coronavirus en los hogares del Gran Buenos Aires realizado por INDEC, la carga de cuidado aumentó y fue absorbida sobre todo por las mujeres, en un 65 por ciento de los casos). Esa feminización del trabajo gratuito de cuidado no solo impacta en la vida económica de las mujeres, lo que explica gran parte de la “inactividad”, el desempleo y la informalidad en Argentina, sino que también produce pobreza y desigualdad en las familias.

En Argentina, según el módulo de uso del tiempo que se incorporó en 2013 a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos, el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual, ya que las mujeres pasan 5,7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones dedican en promedio solo 2 horas diarias.

En tanto, elimina la presunción de renuncia frente a la no reincorporación de la persona gestante, no gestante y adoptante; modifica las licencias especiales previstas en la Ley de Contrato de Trabajo para ampliar el derecho al cuidado; y promueve la producción y registro de datos para otorgar servicios acordes a las necesidades.

El proyecto de ley establece que los períodos de licencia pasen a ser cubiertos por la seguridad social y no por la parte empleadora; define la extensión de la licencia para personal gestante de 90 días a 126, además de incorporar a otras identidades de género al beneficio; y amplía el acceso para personas no gestantes de 2 a 90 días, independientemente de su género.

A su vez, Moroni reflexionó que actualmente “tenemos una excelente Ley de Contrato de Trabajo, pero redactada en los años 73-74, que no podía contemplar determinadas situaciones de evolución de las relaciones humanas”. “Por eso lo que estamos haciendo es adaptar e incorporar el Sistema General de Cuidados a la ley, trabajando en el esquema de licencias”, resaltó.