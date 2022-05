Moreno: Se instalaron cámaras de seguridad en Trujui y Paso del Rey

En el marco del Plan Integral de Seguridad, al día de hoy se colocaron más de 1200 cámaras y próximamente se instalarán alrededor de 300 más, las cuales son distribuidas en las diferentes localidades de Moreno y se priorizan las zonas donde no hay cobertura.

El Municipio de Moreno, a través de la Secretaría de Seguridad, continúa impulsando distintas acciones con el objetivo de garantizar mayor seguridad a las vecinas y vecinos y ampliar el área de cobertura monitoreada por el Centro de Operaciones Municipales. En esta oportunidad, se instalaron nuevas cámaras en Plaza Villa Angela, sobre las calles Plus Ultra y Hernandarias; y en Dorrego y Corvalán, en Paso del Rey.