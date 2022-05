San Fernando brindó una nueva capacitación en reanimación cardiopulmonar al personal municipal de Educación

“Creemos que el camino no es sólo educar a los niños sino también al personal de San Fernando, que bien formado y educado puede brindarle lo mejor a nuestros alumnos y, sobre todo, a los más chiquitos del distrito que tenemos a cargo”, agregó.

Docentes, auxiliares, coordinadores y administrativos de centros educativos municipales asistieron a un nuevo curso de reanimación cardiopulmonar de emergencia, la misma técnica de primeros auxilios pero pediátricá y un módulo de técnicas para desobstrucción del área superior. “Creemos que el camino no sólo es educar a los niños sino también al personal de San Fernando, que bien preparado puede brindar lo mejor a nuestros alumnos”, dijo la secretaria Eva Andreotti.