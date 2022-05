Diputados trabajará este martes en una serie de leyes que impulsan el desarrollo productivo

De esta manera, la Comisión de Legislación Laboral -que preside Cecilia Moreau, del FdT- se reunirá este martes a las 15 para avanzar sobre el proyecto impulsado por el titular de la Cámara Baja, Sergio Massa, y Cristian Ritondo, del PRO, para prorrogar a lo largo del 2022 la ley de incentivos para fomentar la construcción, la cual permite disminuir los impuestos del blanqueo de capitales no registrados.

This site is protected by wp-copyrightpro.com