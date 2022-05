A cuarenta años de su hundimiento, San Fernando recordó a los héroes del Crucero General Belgrano

Por su parte, Luis Gauna, vicepresidente del Centro de ex Combatientes de Malvinas de San Fernando, agregó: “Lo que más conmueve de todo esto son los compañeros que han hecho un sacrificio para estar presentes hoy acá para recordar a nuestros 323 camaradas, la mitad del total de caídos en Malvinas, de cuya muerte se cumplen 40 años. Es una deuda que tenemos con nuestros verdaderos héroes”.

“Pero fundamentalmente, estamos acompañando a tres ex combatientes que estaban a bordo del Crucero General Belgrano, Luis Gauna, Atilio Chávez y Osvaldo Galati; y recordando a los dos fallecidos, Juan Sánchez y Juan Reguera”, concluyó.

En el 40 aniversario del hundimiento del Crucero General Belgrano en el Atlántico Sur en cumplimiento de su misión, donde 323 marinos dieron su vida por la patria, el Municipio de San Fernando acompañó en el homenaje al Centro de ex Combatientes de Malvinas del distrito, realizado en la “Plazoleta ex Combatiente Juan Cimino”. Allí estuvieron presentes los secretarios de Gobierno, Luis Freitas; y de Protección Ciudadana, Néstor Pisetta; junto a concejales de la ciudad.

El acto se realizó en la “Plazoleta ex Combatiente Juan Cimino” en Avellaneda y Acceso. Ante la presencia de los veteranos de guerra de Malvinas, se entonó el himno nacional, se izaron las banderas a media asta y se depositaron ofrendas florales, finalizando el homenaje con un minuto de silencio en memoria de los caídos.