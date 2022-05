Hurlingham: Dobló como venía, chocó fuerte y una rueda voló por los aires

Producto del choque, el vetusto Fiat perdió una rueda que voló por los aires y por poco no impacta con otro automóvil que también circulaba por Roca, con dirección a El Palomar.

Intensa la madrugada del domingo en la avenida Roca de Hurlingham, con al menos dos accidentes graves. Uno captado por una cámara a la que tuvo acceso SM Noticias terminó con dos autos destrozados y una rueda que voló por los aires, la que por poco no pega con otro vehículo. Más cerca de la mañana, otra vehículo volcó en la misma avenida tras impactar con un vehículo estacionado.