Marchan en Derqui para pedir justicia por un chico que murió atropellado

Este jueves 5 de mayo, vecinos y familiares de Rodrigo realizarán una movilización en la avenida para reclamar justicia, ya que, según contaron, en la Fiscalía les dijeron que el responsable está detenido, pero no tienen más datos al respecto.

Como consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza, el chico de 15 años perdió la vida poco después de llegar a un centro de atención primaria de José C. Paz. En tanto, el conductor, identificado como Julio Benítez, fue arrestado en horas del mediodía.

El hecho tuvo lugar hace dos semanas en el límite entre Derqui y José C. Paz, cuando el muchacho de 15 años fue embestido por un vehículo y el conductor huyó.