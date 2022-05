El camañismo pone primera en la provincia de Buenos Aires

“Argentina viene con problemas muy serios en materia laboral, sin capacidad de reconvertir la economía y el trabajo, y veo una dirigencia política que parece no escuchar lo que está pasando. Hay dirigentes que se juntan para decir algo y hacen todo lo contrario”, concluyó la dirigente en San Andrés, en cuyo almuerzo estuvieron presentes referentes de Tercera Posición, entre ellos, Nicolás Terrera, Stella Mendaño, Daniel Pires y Emmanuel Guerrero.

El trabajo digno es una condición primaria para todos los trabajadores y trabajadoras del país, donde cada uno añora vivir y ver crecer a su familia, pero los últimos gobiernos a nivel nacional no han generado herramientas efectivas y reales para mejorarles la calidad de vida. Ante esto, Graciela Camaño opinó: “Lo que hay que hacer como Estado es generarle las condiciones para que cada uno pueda planificar de forma ordenada su futuro, y para eso se necesita previsibilidad, políticas públicas que no tengan que ver con un bono, sino con una buena educación y trabajo”.

“La situación laboral no es buena por varios motivos. Venimos de 12 años de desaciertos políticos, con los cuales se incrementó mucho el trabajo no registrado. Amén de eso, la pandemia dejó afuera de la actividad laboral a todo el país, con algunos protegidos por los programas sociales, pero dejó su secuela en el desempleo; y el problema de la guerra entre Rusia y Ucrania nos afecta mucho”, señaló la dirigente peronista junto a la militancia. Y agregó: “No está bien la situación de la economía. Las peleas internas de todos los grupos políticos hacen que estemos en un momento de gran crisis de diversas índoles”.

El Día del Trabajador tuvo diversos actos políticos dentro de la provincia de Buenos Aires. En San Martin, dirigentes del partido Tercera Posición se reunieron para conmemorar esta jornada con trabajadores que, a pesar de las dificultades a nivel nacional, continúan con sus obligaciones y no bajan los brazos.