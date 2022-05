Brown: “La derecha hace planteos absurdos de dolarización o Banco Central cuando la apuesta debe ser por la producción y el trabajo”

El Director Ejecutivo del Movimiento Productivo Argentino, Carlos Brown, se refirió a la presente situación económica y a la acusiante inflación. Pide un “shock, que produzca un cambio real, con un sistema financiero e impositivo que acompañe fuertemente”, en la base de “actividades productivas que generen riqueza”.

“El elemento que todo complica es la inflación, a pesar de que la actividad económica está en funcionamiento con un crecimiento”, afirmó el referente, quien hizo referencia a la situación de las PyMES, donde en todos los rubros hay números positivos, no obstante, “la problemática inflacionaria genera mucha dificultad en el consumo y para el comerciante, en la reposición”.

“La inflación es condicionante porque no hay parámetros para la actividad productiva”, sostuvo Brown, y advirtió que son necesarias medidas del calibre de reformas monetarias y fiscales del tipo “shock, que produzcan un cambio real, con un sistema financiero e impositivo que acompañe fuertemente”.

De todos modos, el ex ministro de la Producción fue categórico al momento de referirse a las propuestas del liberalismo: “La derecha hace planteos muy absurdos, la dolarización es la perdida de la soberanía financiera, y el Banco Central es una institución que existe en todas partes del mundo, por lo que su eliminación es una medidas populistas que no sirven para nada”.

“La apuesta siempre debe ser por la producción y el trabajo, con una actividad productiva que genere riqueza”, reclamó ‘Tato’ Brown, quien también reiteró la necesidad de acompañamientos impositivos, lo contrario a lo que plantea el gobierno con el tributo a la renta inesperada.

“No es la solución”, manifestó el director del banco BICE, y criticó las “décadas de inflación, de perdidas en la confianza económica, o evasión de capitales al exterior, en lo que se creen que existen más de US$ 400 mil millones en cuentas bancarias fuera del territorio”.

Carlos Brown recordó palabras de Eva Perón al señalar los dos brazos del peronismo, “el de la asistencia social, momentáneo, en función de lo que está pasando, pero el objetivo es el de la justicia social, trabajo digno, generación de riqueza, cultura, educación, salud, con un país funcionando”.

“Mauricio Macri no entregó el país en condiciones normales, y a los 60 días apareció una pandemia, y ahora tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, no estamos en condiciones normales”, consideró, y sobre el último punto, reclamó aprovechar los beneficios que esa situación genera al ser Argentina “la segunda mayor reserva de gas mundial, pero nos falta el gasoducto”.

“Podemos alimentar al mundo, y para eso debemos fomentar procesos de mayor actividad agropecuaria y agroindustrial para exportar productos con valor agregado”, y para aprovechar este escenario no hay que pelearse, dividirse internamente, y buscar consensos.