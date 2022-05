Alberto Fernández: “El Día del Trabajo se celebra creando trabajo en la Argentina”

Por último, anticipó que “ahora que la economía avanzó, se desarrolla, crece, tenemos una sola preocupación, que el salario crezca día a día, que los bolsillos de los argentinos se fortalezcan, que los trabajadores le ganen a la inflación con sus sueldos, ese es el modo de construir una Argentina justa. Porque con crecer no alcanza, necesitamos que el crecimiento debe ser repartido de un modo equilibrado”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com