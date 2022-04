El pase a SOFSE -operadora del Estado- es un hecho, y Roggio dejará de operar la línea después de 31 años. Restan cuestiones operativas y administrativas para que Transporte se haga cargo del Urquiza. No obstante, es imperioso que esta acción ocurra para evitar consecuencias más delicadas ante la desinversión evidente.

Se trata de la línea de cercanías con el material rodante más antiguo del país, con trenes que datan de los años 50. Esto se traduce en la necesidad de mantenimiento constante por parte del concesionario, lo que ya no sucede y se refleja primeramente en desgastes que ponen en riesgo al pasajero, además de las importantes demoras que se vienen dando en el servicio por fallos técnicos.

A meses que se venza la última prórroga otorgada por el gobierno al contrato de concesión de Metrovías sobre la línea Urquiza, lo que implica la devolución de la infraestructura y de la operación ferroviaria al Estado, la empresa Roggio ya no invierte en el mantenimiento del material rodante, lo que se visibiliza en imágenes que comparten los usuarios en redes sociales.

Roggio ya no invierte en el Urquiza a meses de que se termine su concesión