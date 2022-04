Robó unos chocolates en un kiosco, lo atraparon y tenía 6200 dolares

Un auto particular que trasladaba a.

Actualmente en San Miguel hay 140.000 vecinos adheridos a “Ojos en Alerta”, para dar aviso al COM ante emergencias o hechos delictivos. Para sumarse hay que hacer una breve capacitación que se anuncia todas las semanas en las redes sociales del municipio.

Desde el COM, inmediatamente visualizaron a los delincuentes y los monitorearon con las cámaras del municipio. A los pocos minutos, un móvil de la policía municipal logró detenerlos antes de que subieran a un colectivo para darse a la fuga.

Al detectar el robo con las cámaras de seguridad del comercio, el dueño del kiosco envió una imagen por WhatsApp al Centro de Operaciones Municipal (COM), utilizando el programa de seguridad ciudadana Ojos en Alerta.