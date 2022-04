Andreotti y Zabaleta entregaron kits del programa “Banco de herramientas” a vecinos de San Fernando

El intendente de San Fernando y el ministro de Desarrollo Social, junto a la secretaria municipal Eva Andreotti y el viceministro Gustavo Aguilera, entregaron máquinas de coser, telas y materiales de costura del programa “Banco de herramientas” para ayudar a vecinas y vecinos con oficios. “Por el trabajo en conjunto, esta es la demostración de que se llega a quienes lo necesitan con la potencia del Estado nacional y la cercanía del Municipio”, destacó Juan Andreotti.

El Municipio de San Fernando, por medio del programa “Banco de maquinarias, herramientas y materiales” del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, entregó kits de costura a 60 vecinas y vecinos que surgieron de un relevamiento y pertenecen a programas sociales.

Encabezaron la entrega el intendente Juan Andreotti; el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta; el viceministro Gustavo Aguilera; la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente municipal, Eva Andreotti; y la directora nacional de Articulación Social y Productiva, Romina Pereyra.

Andreotti agradeció a las autoridades “por el trabajo en conjunto, que es la demostración de que se llega a quienes necesitan la potencia del Estado nacional y la cercanía del Municipio”, y destacó: “Ya se hicieron entregas muy importantes a agricultores y apicultores del Delta y a quienes se han capacitado en cocina; y entregamos ahora máquinas para coser, telas y materiales en el marco de este programa tan importante y amplio que llega a todos los rincones del país. Creo que tiene empatía porque mira a los que más lo necesitan y tienen ganas de salir adelante”.

“Nosotros tenemos dos Escuelas de Oficios y este programa complementa a la capacitación y la búsqueda de trabajo”, aseguró, y agregó: “El Municipio está construyendo un Parque Industrial de 43 hectáreas, una inversión para que las pymes se puedan instalar, por eso también capacitamos a nuestros vecinos, dando herramientas de trabajo”.

Zabaleta, por su parte, expresó: “Agradezco a Juan Andreotti el poder trabajar juntos y llegar a cada vecina y vecino de San Fernando con este programa, con más de 5 mil millones de pesos invertidos en todo el país y más de 60 mil personas que son beneficiarios de una herramienta para trabajar, mejorando su producción y la cadena de valor. Son hombres y mujeres que generaron su propio trabajo, y los acompañamos para que sigan creciendo”.

“Estamos vinculando todos los programas que tiene el Ministerio de Desarrollo Social al trabajo formal. Hay un emergente que es la economía social, la economía popular que permite trabajar en este sentido, y hoy lo estamos haciendo acá en San Fernando con mucho gusto y alegría”, concluyó.

A su vez, Aguilera comentó: “Este programa llega con una máquina a una familia y muchas veces esa máquina es un sueño que a veces es inalcanzable. En este caso junto al Municipio de San Fernando lo hacemos posible y esto es muy importante. Hay un seguimiento de cada emprendimiento y un acompañamiento para que no sólo tengan la máquina, sino sustentabilidad y rentabilidad en el tiempo. Este programa es justamente distribuir la renta que tiene el país en máquinas y herramientas para quienes más las necesitan”.

Una de las beneficiarias, la microemprendedora María Fernanda Leopardo, dijo: “Durante la pandemia me propuse realizar barbijos para ayudar a los vecinos. Ahora, esto me viene bárbaro, porque hago costura y trato de ganarme la vida con eso, hago ropa y otras cosas. Recibí dos máquinas, un rollo de tela y elementos de costura. Es todo muy lindo, estoy muy emocionada y agradecida”.

Y Mónica Monteros, vecina de Victoria, agregó: “Soy tallerista, empecé trabajando de muy chica con mi mamá que era pantalonera hasta que me senté frente a una máquina, y nunca más dejé porque me encanta. Ahora estoy en un emprendimiento para hacer bolsas de tela ecológicas, y mi idea es poder llegar a todos lados con cosas recicladas. Me vino re bien lo que me dieron, porque tengo una máquina chiquita heredada de mi mamá y ahora me dieron una overlock y una recta, dos máquinas nuevas. Estuvo bueno recibir esto, estoy re feliz”.

Con entregas de “Banco de herramientas” en simultáneo y a través de una videoconferencia, también participaron del acto el ministro de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa, Diego Álvarez, junto al intendente de la ciudad de Toay, Rodolfo Álvarez; y el intendente Emiliano Fernández, de la ciudad de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes.