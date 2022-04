Aumento salarial de alrededor del 80 por ciento para los trabajadores municipales de Morón

También, el Municipio anunció que el bono no remunerativo Enfermería, que cobra el personal que cumple funciones como auxiliar, técnico/a y profesional de Enfermería, será convertido a una bonificación remunerativa no bonificable.

Además, en los salarios de abril, que mañana mismo estarán acreditados, el Municipio pagará a sus trabajadores un bono de 5 mil pesos como primer paso de la importante mejora salarial firmada esta tarde. Y en agosto de este año sumará 4 mil pesos más a quienes cobren plus por actividad crítica, llevando ese ítem a 7136 pesos mensuales.

La planta de personal tendrá una suba acumulada del 77 por ciento en los haberes básicos. El porcentaje superará el 85 por ciento para las categorías más bajas. Incluye una recomposición de la paritaria 2021, dispuesta por el gobierno comunal para que la inflación no le quite poder adquisitivo a los salarios municipales.