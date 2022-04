Concejales aprobaron un convenio con Desarrollo Social para implementar el plan “Argentina contra el hambre” en Morón

El Concejo Deliberante de Morón, durante la sesión ordinaria del día de ayer, que contó con la presencia del jefe de Asesores del Municipio, Hernán Sabbatella; ex combatientes de Malvinas; representantes del Banco Provincia; y representantes de la asociación “Viajamos en dos ruedas”, trató de forma positiva 124 dictámenes entre los cuales se destacan la convalidación de diferentes convenios entre el Municipio y diferentes sociedades como la cooperativa de trabajo para la aplicación del programa “Morón verde”; la Sociedad de Fomento General Don José de San Martín, para el funcionamiento del Centro de Salud “Dr. Winter”; con la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para financiar el programa “Argentina contra el hambre”; con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires para la aplicación del programa “Fortalecimiento de escenarios deportivos municipales”; y con el fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana, que tiene como objetivo brindar asistencia financiera para la ejecución del proyecto homónimo en el barrio Presidente Ibáñez. Además expresó su beneplácito por el bicentenario de la creación del Banco Provincia; y realizó la declaración de interés municipal al evento “Morón tiene memoria”, organizado por el Departamento de Derechos Humanos del Club Deportivo Morón.

