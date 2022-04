“En la pequeña y mediana empresa se genera el 80 por ciento del empleo argentino”, valoró el presidente Fernández

“El crecimiento es muy grande, la recuperación del empleo es real y el consumo crece, pero tenemos que ponernos a trabajar todos para que la inflación no se vuelva ganancia de unos pocos y pérdida de muchos”, reflexionó el mandatario, y señaló que “si de una vez por todas en la Argentina nos sentamos a dialogar todo va a ser más fácil”.

“Este es un gobierno que sabe que si ustedes crecen, crece el trabajo, y si crecen ustedes y el trabajo la Argentina va a lograr una mejor condición hacia el futuro para su desarrollo”, dijo el jefe de Estado, y enfatizó: “Les pido que ese crecimiento sea armónico, que no se concentre en un lugar, que se distribuya a los largo de todo el país”.