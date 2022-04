Galmarini sobre la boleta única: “No es un buen instrumento para este contexto en nuestro país”

Finalmente, el funcionario apuntó contra los legisladores impulsores de la medida, calificándolos como “especialistas en proponer soluciones a problemas que no existen”. “O peor, pareciera que nos conduce el minuto de fama”, remató.

La Boleta Única no es un buen instrumento para este contexto en nuestro país. Las experiencias indican que crece el voto cruzado, blanco y nulo. Con el nivel de polarización y fragmentación política que tenemos, vamos a la parálisis institucional permanente. https://t.co/iDQ1VGDGDw

El director del Banco Provincia y referente del Frente Renovador opinó al respecto en sus redes sociales. “La boleta única no es un buen instrumento para este contexto en nuestro país. Las experiencias indican que crece el voto cruzado, blanco y nulo”, sentenció. Y pronosticó: “Con el nivel de polarización y fragmentación política que tenemos, vamos a la parálisis institucional permanente”.

El director del Banco Provincia y referente del Frente Renovador opinó sobre el pedido opositor de discutir en Diputados la implementación del sistema electoral de boleta única. “No es un buen instrumento para este contexto en nuestro país”, opinó, al tiempo que apunto contra los legisladores opositores, tildándolos de “especialistas en proponer soluciones a problemas que no existen”.