En Tres de Febrero “se cansaron de hablar de la pandemia y las desigualdades, mientras subejecutaban gastos en Salud y Desarrollo Social”, dijo la concejal Vidal

En este caso, María del Carmen Vidal dijo que el oficialismo del Concejo Deliberante colaboró, a través de la Comisión de Hacienda, para que la oposición pueda realizar las tareas investigativas correspondientes. No obstante, criticó el filtro en comisiones “de centenar proyectos que quedan acumulados en Interpretación y Reglamento, lo que es preocupante, ya que se trata de necesidades traducidas por vecinos, referentes barriales o lo que sea, por lo que deben ser tratados”.

Asimismo, Vidal destacó una situación particular con la recolección de residuos: “Tenemos una empresa -Santa Elena- a la cuál podríamos pedirle que amplie servicios, pero no, hacen una contratación directa a otra empresa de Lanús, compra que por los montos sería pasible a otro llamado a licitación”. “Los meses de contratación se corresponden con los meses de la campaña del año pasado, y hablamos de montos de más de 13 millones de pesos por mes”, agregó la concejal.

“Nos cansamos de hablar de las necesidades, de la pobreza, y no ejecutan partidas sociales que aportan al gobierno nacional y el provincial”, dijo la edil opositora, y dijo que recibieron “respuestas ambiguas” por parte de los funcionarios municipales en reuniones previas a la sesión.

Tras la sesión donde la mayoría de Juntos aprobó la rendición de cuentas de gastos del gobierno municipal en 2021, y por la cual la oposición realizó un despacho en minoría, la concejal del PJ dijo que el año pasado, “con un brote de COVID muy alto, se subejecutó presupuesto en Salud y en Desarrollo Social”, uno de los motivos por el cual no aprobaron el expediente.