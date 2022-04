Si tuviste Covid, podrías estar envejeciendo más rápido

Pero eso no es todo, otro estudio publicado también en la revista especializada en ciencia, salud y medicina Nature, indicó que el aislamiento preventivo también envejeció a las personas antes de tiempo.

El informe denominado “Envejecimiento biológico acelerado en pacientes con coronavirus”, partió de comparar la metilación del ADN de todo el genoma en sangre de 232 individuos sanos, 194 pacientes con coronavirus no grave y 213 graves.