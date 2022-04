Concejo de San Martín: Reconocimientos a 40 años de la guerra de Malvinas

Sobre el final de la sesión, el concejal de Juntos por el Cambio Ramiro Ubaldo Alonso López, criticó el minuto de silencio que pidió el intendente Fernando Moreira en la apertura de sesiones por los fallecidos a consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. “Las muertes de civiles, de niños, y las violaciones de Derechos Humanos que está haciendo Rusia, no son por un tsunami, o por un terremoto”, exclamó el opositor, y aseguró que la actitud de no condenar los ataques a la población ucraniana “es ir en contra de todo lo que pregona” el jefe comunal, en materia de DDHH.

A las palabras de la concejal Georgina Bitz, referidas a los 40 años del conflicto bélico del Atlántico Sur, se procedió a entregar copia de los proyectos aprobados a ex combatientes de Malvinas vecinos del partido de General San Martín.