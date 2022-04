El presidente se reunió con Zabaleta y Tolosa Paz para evaluar los avances de las políticas de seguridad alimentaria

La recuperación de los últimos meses ha permitido no solo recomponer el PBI, sino también el PBI per cápita, que en febrero de 2022 superó en 4,3 por ciento los niveles de diciembre de 2019 y retornó a los de mediados de 2018.

En ese sentido, Zabaleta detalló al presidente los convenios de asistencia alimentaria que firmó hoy en Salta con el gobernador Gustavo Sáenz por más de 1100 millones de pesos; y la implementación del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria en la provincia de Buenos Aires anunciada ayer, resultado del acuerdo firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el gobierno bonaerense, por el cual se otorga un subsidio no reintegrable durante este año por 16 mil millones de pesos para reforzar la alimentación de niños y niñas.