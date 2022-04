Moreno: Se realizó una señalización en memoria de Camila Tarocco en Plaza Buján

Por su parte, Flavia Delmas señaló: “Nos gustaría no tener que hacer estas señalizaciones, pero son absolutamente necesarias. Los femicidios tienen y pueden evitarse por eso es tan necesario que estemos acá y que hagamos actos de memoria. La violencia es silencio, la violencia es ausencia, la violencia corta vínculos, la violencia destruye, y la violencia aísla. Nosotras tenemos que ir por todo lo contrario, reconstruir vínculos, crear redes solidarias y multiplicar los abrazos”.

“La solución está en nosotras. En auxiliarnos, en aprender a que no somos una cosa, que tenemos derecho de vivir en libertad y sin violencia, es lo que se viene construyendo en Moreno. Mi agradecimiento a todas las compañeras que se formaron, a todas las que están participando en los Puntos Violetas que es una política que funciona porque lo mejor que nos puede pasar es que tengamos el auxilio cerca y a otras mujeres a quienes acudir en el barrio”, agregó la jefa comunal.

“Claudia tuvo la generosidad de confiar en nosotras y dejarnos estar con ella mientras buscábamos a Camila y yo siempre se lo agradezco. Fue el caso más difícil porque fue el primero de la gestión en un contexto donde empezaba la pandemia y porque no había ninguna política desarrollada para evitar estos femicidios”, recordó Mariel Fernández, y resaltó: “Nosotros recién arrancábamos y no nos podíamos juntar, teníamos el coronavirus por todos lados y logramos por convicción, porque sabíamos que esa era la respuesta a los femicidios, la organización de las mujeres de Moreno. Ya vamos 750 promotoras contra la violencia de género, los femicidios en Moreno bajaron por todas esas compañeras que se prepararon, que superaron sus propias situaciones de violencia y que confiaron también en que el Estado y esta gestión podían trabajar con su comunidad”.

“Es un momento lindo porque se hace algo para recordar no sólo a Camila sino a todas las que fueron muertas por femicidios brutalmente. Hay que seguir adelante por la lucha y por los hijos que dejó Camila que son su tesoro más preciado. Lo que me quede de aire va a ser para dárselo a ellos y poder seguir criándolos y dándoles educación que es lo que ella quería”, expresó Claudia, mamá de Camila.