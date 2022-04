Continúan los trabajos de mantenimiento en el Metrobús

Las obras benefician a más de 270 mil vecinos de Capital Federal y Zona Norte que lo utilizan todos los días para trasladarse. Actualmente, es utilizado por 13 líneas de colectivos. Las reformas durarán 60 días y se realizan en conjunto con el equipo de tránsito para que la fluidez del tránsito no se vea afectada.

