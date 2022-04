Guillermo Sánchez: “Estamos orgullosos de que se reconozca la gestión”

“Esto no calma ni el dolor ni la lucha de los padres y amigos, pero sentíamos la obligación y la verdad es que ella estuvo a la altura”, sostuvo el presidente y concluyó: “por suerte los concejales reconocieron la acción, no había otra alternativa”.

Por último, en relación al caso de Lucía Costa, la chica que falleció tras la explosión de un bidón de alcohol en un bar, y lo ocurrido en la sesión pasada cuando la madre tomó la palabra, Sánchez señaló: “si bien el reglamento interno no lo permite, teníamos la obligación moral de dejarla que se exprese”.

A su vez, habló de la encuesta de CB Consultora Opinión Pública, que posicionó a Jaime Méndez como el intendente con mejor imagen del conurbano. “Si marcan eso es porque está la vista, pero ojalá no solo San Miguel siga creciendo sino los demás”, expresó. “Nosotros estamos orgullosos de que se reconozca la gestión y no creo que esté alejado de la realidad”, añadió.

“A lo largo de estos años adquirí una práctica como concejal al lado de Hugo Reverdito y otros ediles. Me siento preparado, me gusta lo que hago y vemos que vamos bien, aunque obviamente con cosas para mejorar”, expresó.