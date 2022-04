Eslaiman: “El objetivo es intentar frenar el ciberdelito con leyes acordes a los tiempos que vivimos”

Así lo expresó el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Rubén Eslaiman, tras la finalización de la primera Jornada de Ciberdelito realizada en la Legislatura provincial, en la que se abordó la problemática del delito vinculado a las nuevas tecnologías. “Hay nuevos delincuentes, son peligrosos y viven en tu red”, sostuvo también.

La jornada estuvo encabezada por el legislador de San Martín; el diputado nacional Ramiro Gutiérrez; su par provincial, Carlos Puglelli; el director de Investigaciones de Cibercrimen de la Policía de la Provincia, Norberto Gabott; y el Defensor del Pueblo Adjunto, Walter Martello.

“El ciberdelito es un nuevo mundo en el que todos estamos expuestos cuando abrimos un celular, un notebook, una tablet o un Playstation. Es un delito que se expande, que no tiene fronteras y que se puede mitigar pero no eliminar”, sintetizó en su ponencia Eslaiman.

El objetivo de la jornada fue concientizar a la ciudadanía e informar sobre esta nueva modalidad delictiva en la que todos podemos ser vulnerados.

Asimismo, el diputado nacional, especialista en seguridad y justicia, Ramiro Gutiérrez, realizó un abordaje teórico sobre la mutación del delito, abordados desde sus inicios hasta la actualidad. “Todos alguna vez sufrimos un desperfecto en nuestro celular o tablet, y eso es señal de que algunas vez intentaron ingresar a nuestras cuentas personales”, detalló. “Este nuevo delito no tiene cifras reales, porque existe un altísimo porcentaje de ciudadanos que no realizan la denuncia, por lo que la justicia no cuenta con datos oficiales”, agregó.

El director de Investigaciones de Cibercrimen de la Policía de la Provincia, en tanto, afirmó en su exposición que el “ciberdelito viene acompañado de la ciberseguridad, y existen tres razones por las que el ciberdelito aumentó en los últimos años: el cambio cultural, la brecha tecnológica y la era de la información. Para él, las modalidades más frecuentes de delitos con el uso de las tecnologías son venta de dólares, pérdida de la cuenta de Whatsapp, la suplantación de chip”.

Por último, el legislador bonaerense Carlos Puglelli y el director adjunto de la Defensoría del Pueblo coincidieron en la necesidad imperiosa de tomar la mayor cantidad de recaudos para evitar ser estafado. “Las medidas más simples para no ser víctima de ciberdelito son tres, usar claves robustas de más de 8 caracteres; no repetir contraseña; usar nuestros celulares con patrones o PIN; y cifrar dispositivos portátiles”, expresaron.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, el ciberdelito está ubicado entre los primeros tres reclamos que los y las bonaerenses realizan a la dependencia. Después de los servicios públicos y de la salud, el ciberdelito viene creciendo en los reclamos desde hace ya unos años.

“Visibilizar esta problemática, esta nueva modalidad delictiva ayuda a que estemos más atentos para no ser la próxima víctima de una estafa o fraude, y pueden defenderse de una práctica que vino para quedarse”, finalizó Eslaiman.