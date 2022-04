Se entregaron más de 650 lentes del programa “Visión para la inclusión” a vecinos de Malvinas

El mismo busca llegar a vecinos de entre 40 y 65 años de edad que no posean cobertura médica. Para ello se realizan operativos itinerantes de diagnósticos de agudeza visual en las siete localidades y/o ciudades del distrito.

El acto realizó en la Plaza Santo Cura Brochero de Tierras Altas. Está dirigido a vecinos de entre 40 y 65 años que no posean cobertura médica. Los operativos itinerantes se hacen en todas las localidades y/o ciudades del distrito.