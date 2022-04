Ghi aseguró que el gobierno municipal “no alienta consumo” sino que “brinda información para prevenir”

Un auto particular que trasladaba a.

“Hay que abordarlo desde la esfera de lo socio sanitario y no en el marco de la ley de drogas del ’89, que viene de la faz punitivista y represiva”, insistió Ghi.

“Hechos como el de Puerta 8 en Tres de Febrero o el de Time Warp de hace unos años no se explican si no es por falta de una política que brinde información certera confiable y seria sobre este tema”, subrayó Ghi, y agregó que “hay quienes aprovechan para tergiversar y banalizar” las iniciativas de reducción de daños, que apuntan a informar para evitar muertes por sobredosis.

En tanto, el intendente de Morón remarcó que “el Estado debe dejar de mirar para otro lado” y brindar información y elementos “para que no tengamos que padecer desenlaces tan traumáticos”.