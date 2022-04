Por su parte, Mauro López Osornio, comentó: “Nos llena de orgullo que One Pack, una empresa familiar, hoy esté pensando en expandirse hacia el mercado latinoamericano”, y finalizó: “Para nosotros es una alegría esta articulación entre el Estado nacional, provincial y municipal, que genera trabajo argentino”.

El Programa de Desarrollo Productivo Pyme apunta a que empresas como One Pack puedan innovar en materia de producción y potenciar su crecimiento. El proyecto de esta empresa se basa en el desarrollo de una línea de fabricación y llenado de pouch cilíndricos y de máscaras, lo que transformará la forma actual de producción, de carácter manual.

Estuvieron presentes en la recorrida, el secretario de Pymes y de los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo, Guillermo Merediz; la subsecretaria de Financiamiento y Competitividad Pyme, Laura Tuero; la presidenta y responsable del área de Administración y Finanzas de One Pack, Verónica María Soldano; el director y responsable del área de Diseño, Producción y Comercialización, de la empresa, Guillermo Baglioni; y el secretario de Producción, Industria y Medio Ambiente de Malvinas Argentinas, Mauro López Osornio.

La intendenta interina de Malvinas Argentinas, Noe Correa; y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leo Nardini, visitaron la fábrica One Pack, ubicada en el Área de Promoción El Triángulo. Se trata de una empresa familiar creada en 2020, dedicada a desarrollar, producir y entregar envases monodosis para la industria cosmética nacional y regional.

Noe Correa y Leo Nardini visitaron la empresa One Pack, en el Área de Promoción El Triángulo