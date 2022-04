Una magnífica “Expo Fitness” se realizó en el Parque Náutico de San Fernando

Y Nicolás, del equipo Jord Sport, que además representa al equipo de Box de Crossfit del Polideportivo 10, explicó: “Entrenamos específicamente todo lo que es Crossfit. Vivo acá en el distrito y me parece fantástico todo lo que el intendente está haciendo por el deporte con los nuevos ‘polis’. La experiencia de competir acá es buenísima, estuve en otros lados pero lo de hoy es fantástico. Nunca estuve en una competencia tan grande con tantos equipos”.

Con el acompañamiento del intendente Juan Andreotti, el pasado sábado 23 de abril San Fernando disfrutó en el Parque Náutico de la “Expo Fitness”, destinada a los entusiastas del ejercicio de alta intensidad. Junto al torneo Crossfitness -el primero de la ciudad- en las categorías Beginner, Scaled y Advanced por equipos en tríos y dúos mixtos, se desarrollaron clases de Kangoo Jump, Stretching, Yoga, Functional y Tae Bo, más una clínica de Boxeo a cargo de la ex campeona mundial Érica “la Pantera” Farías, y una masterclass de Ritmos Latinos.